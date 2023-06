Samsung Odyssey OLED G9: regalo in atteso per chi lo preordina entro il 2 luglio

Il Samsung Odyssey OLED G9 è il nuovo monitor di riferimento per il gaming. Si inserisce tra i modelli di fascia più alta ed è pensato per gli utenti che vogliono provare un’esperienza di gioco unica, non paragonabile con gli altri monitor. Da oggi e fino al 2 luglio, chi lo preordina sul sito ufficiale Samsung tramite questa pagina riceverà in regalo il Samsung Galaxy S22, lo smartphone top di gamma dello scorso anno.

Samsung Odyssey OLED G9: l’acquisto del rivoluzionario monitor porta in dote un S22

Il monitor rivoluzionario Odyssey G9 è dotato di un pannello OLED da 49 pollici, con risoluzione Dual QHD e refresh rate fino a 240 Hz. Altre caratteristiche distintive del nuovo monitor di Samsung il tempo di risposta di 0,03 ms, la luminosità di 250 nit e la curvatura 1800R. Alla base dell’Odyssey G9 c’è il processore Neo Quantum Processor Pro, grazie al quale è possibile beneficiare di upscaling delle immagini, aumentare il contrasto e migliorare la luminosità, a tutto vantaggio dell’esperienza di visione.

Il prezzo di listino è fissato a 2.199 euro. Come accennato all’inizio, completando il pre-ordine sul sito ufficiale di Samsung entro il 2 luglio, si riceverà in regalo un Samsung Galaxy S22 con taglio da 128GB. Questi i passaggi da seguire per ottenere in regalo il top di gamma della famiglia Galaxy dello scorso anno:

acquistare il monitor Odyssey OLED G9 entro il 2 luglio tramite questa pagina;

registrare il prodotto su Samsung Members alla pagina indicata in fase di acquisto;

attendere fino a un massimo di 180 giorni per la ricezione del Galaxy S22 all’indirizzo indicato in fase di registrazione.

