Samsung Odyssey G7 in offerta su Amazon: il monitor da gaming per chi vuole il massimo

Il monitor da gioco Samsung Odyssey G7 è attualmente in offerta su Amazon al prezzo speciale di 486,00€. Questo monitor offre una risoluzione UHD, un pannello IPS e supporto per HDR400, combinati per offrire colori spettacolari con un eccezionale livello di dettaglio e profondità.

Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz, un tempo di risposta di 1 ms e la compatibilità con G-Sync, il monitor si posiziona al top della classifica per garantire sessioni di gioco fluide e reattive.

Il Gaming Hub integrato consente un accesso istantaneo ai migliori servizi di streaming, offrendo un’esperienza di gioco senza interruzioni grazie alla tecnologia di streaming avanzata di Samsung, senza limitazioni di download o archiviazione.

Esplora ogni dettaglio con la massima definizione, grazie a una densità di pixel quattro volte superiore rispetto all’FHD. I giochi si presentano con colori cristallini e un angolo di visione di 178º, garantendo immagini nitide da qualsiasi punto di vista. Con più pixel e maggiore profondità, i giochi diventano più avvincenti e avvicinati alla realtà che mai.

