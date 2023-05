Samsung Odyssey G5: monitor curvo gaming 32" a prezzo bomba su eBay

Fai la scelta giusta! Acquista il Monitor Curvo da Gaming Samsung Odyssey G5 32″ a soli 229,49 euro, invece di 359,99 euro. Un prezzo regalato grazie al nuovo Coupon MAGGIO23EDAYS che su eBay ti garantisce un risparmio di ben 130 euro. Ti basta inserire il voucher nell’apposita sezione Codici Sconto per ottenere un extra sconto di 40,50 euro sul prezzo già in promozione.

Tra l’altro, ottima opportunità con eBay, puoi anche decidere di dividere l’importo in 3 comode rate tasso zero con un click. Ciò significa che potrai pagare il tuo acquisto da soli 76,49 euro al mese, la prima rata subito e le altre due nei mesi successivi. Ti basterà selezionare PayPal come metodo di pagamento e proseguire selezionando l’opzione disponibile “Paga in 3 Rate“.

Samsung Odyssey G5: il Monitor Curvo da Gaming perfetto per chi cerca il massimo

Se stai cercando un Monitor Gaming perfetto allora il Samsung Odyssey G5 è proprio la risposta giusta alle tue richieste. La versione in promozione su eBay offre un display curvo 32 pollici con 144Hz di refresh rate e una risoluzione massima a 2560 x 1440 pixel con tempi di risposta a 1ms. Insomma, tutto ciò che vedi dal suo schermo diventa estremamente dettagliato e ricco di colori. Perfetto se sei un gamer esigente.

Acquistalo subito a soli 229,49 euro, invece di 359,99 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.