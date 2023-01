Samsung Odyssey G3: un monitor da gaming a meno di 200€?! Imperdibile

Oggi Amazon propone un monitor stellare ad un prezzo davvero interessante. Parliamo del Samsung Odyssey G3, un monitor da gioco con una resa visiva eccezionale ma proposto ad un prezzo decisamente accessibile. Se stai cercando un monitor da gaming con tutte le carte in regola ma il tuo budget si ferma appena sotto i 200€, beh, questa è l’offerta che fa davvero al caso tuo.

Oggi il monitor Samsung Odyssey G3 viene proposto ad appena 199,90€, contro i suoi normali 259,00€. È realizzato in una bellissima ed elegante finitura nera opaca. Questo Samsung Odyssey è un display piatto da 27 pollici, in controtendenza rispetto agli attuali trend del settore che privilegiano schermi curvi.

Sul retro del monitor troviamo un ricco arsenale di porte e connettori. C’è un jack audio da 3.5 mm per le cuffie, una porta VGA, una DisplayPort 1.2 e una porta HDMI 2.0. Niente altoparlanti, che andranno quindi acquistati e connessi al computer separatamente. In compenso il monitor presenta un controllo del volume nella sua interfaccia intuitiva e comoda da utilizzare.

Il pannello è di tipo VA, il che ovviamente impone alcune considerazioni: ad esempio non sarà uno schermo iper-luminoso rispetto ad altre soluzione basate su tecnologia IPS. In compenso, il pannello ne guadagna in contrasto e in qualità dei neri. Fate voi le vostre valutazioni, ma in linea di massima ci sentiamo di consigliarvi proprio un pannello VA per il gaming e, in generale, per i contenuti multimediali.

Il monitor offre anche una buona fedeltà cromatica, grazie ad una resa del 99% dello spettro sRGB. Troviamo anche un refresh rate massimo a 144Hz, semplicemente imprescindibile per poter giocare ai tuoi videogiochi preferiti con un vantaggio competitivo rispetto agli altri giocatori.

Normalmente questo monitor da gaming della Samsung viene proposto a 259€, ma oggi l’Odyssey G3 da 27 pollici può essere tuo a 199,90€. Se sei da tempo alla ricerca di un monitor da gaming impeccabile ma proposto ad un prezzo aggressivo (e ben al di sotto della soglia psicologica dei 300€), siamo convinti che la tua caccia possa concludersi qui. Lo hai appena trovato, ma affrettati perché sta andando a ruba e ne rimangono ancora pochissimi pezzi.

