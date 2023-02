Samsung Odyssey G3: il monitor gaming dei sogni a prezzo WOW (-33%)

Goditi i tuoi giochi preferiti in un monitor che sia all’altezza e soprattutto a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Samsung Odyssey G3 a soli 179,90 euro, invece che 269 euro.

Approfitta di questo sconto del 33% per avere uno dei più bei monitor da gaming sul mercato. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Con questo monitor le tue sessioni di gioco saranno un’esperienza unica, immersiva e realistica. E puoi stare per ore e ore davanti allo schermo senza che i tuoi occhi si affatichino.

Samsung Odyssey G3: giochi virtuali, emozioni reali

Samsung Odyssey G3 ha una frequenza di aggiornamento a 144 Hz, il che vuol dire che i fotogrammi vanno molto più velocemente e garantiscono il massimo della fluidità. Inoltre in questo modo, anche nei giochi più concitati, non avrai nessuna latenza. Il tempo di risposta tra input e immagine è di solo 1ms. Vincere o perdere dipenderà solo dalle tue abilità.

Allo stesso tempo, grazie alla modalità Eye Saver Mode e Flicker Free, i tuoi occhi saranno riposati anche dopo ore e ore di gioco. Puoi regolare il tuo monitor come vuoi, alzandolo, abbassandolo, girandolo e inclinandolo. Così lo puoi settare per avere l’impostazione perfetta. Il design senza bordi ti permette, sia di godere di tutti i 24 pollici, che di allineare anche un altro schermo in una configurazione a due monitor.

Non farti sfuggire questa occasione più unica che rara. Fai presto perché un prezzo del genere non si vede tutti i giorni. Per cui vai ora su Amazon e acquista il tuo Samsung Odyssey G3 a soli 179,90 euro, invece che 269 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.