Monitor gaming Samsung Odyssey G3 a 150 euro su eBay (BOMBA)

Questo è il momento giusto per cogliere al volo un'opportunità che non si sa quando ritornerà. Infatti, su eBay acquisti il fantastico monitor da gaming Samsung Odyssey G3 a soli 149,99 euro, invece di 249,99 euro. Uno sconto pari a 100 euro che lo rende un affare incredibile. Nemmeno i classici monitor per PC arrivano a questo super price! Schermo da 24″, 144 Hz di refresh rate, 1ms di response time e AMD FreeSync Premium incluso. Non si tratta di un sogno, ma di una super BOMBA di eBay.

Samsung Odyssey G3: impossibile resistergli

Questo monitor da gaming in offerta su eBay è davvero un prodotto eccezionale. Ha tutte le carte in regola per soddisfare anche i gamer più esigenti o, comunque, è un ottimo punto di partenza se ti stai affacciando a questo mondo. Acquistare il Samsung Odyssey G3 a soli 149,99 euro sembra davvero un sogno.

Regalati sessioni di gioco esaltanti grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Anticipa il tuo avversario e sfrutta la possibilità di effettuare movimenti precisi grazie al tempo di risposta di 1ms. Assicurati un'esperienza di gioco il più fluida possibile e senza ostacoli con la tecnologia di sincronizzazione adattiva di AMD FreeSync Premium che riduce il tearing stuttering e input lag. Inoltre, a rendere tutto ancora più perfetto c'è Low Framerate Compensation.

Potrai regolare il Samsung Odyssey G3 a modo tuo: ruotalo, inclinalo e regola lo schermo per concederti la visuale perfetta su tutto. Vivi un'esperienza di gioco in totale comfort grazie a questo eccezionale monitor da gaming. Inoltre, con il design senza cornice su 3 lati puoi approfittare di questo incredibile prezzo per acquistarne 2 ottimizzando lo spazio di gioco sul display. Una speciale configurazione ti permetterà di allineare due monitor con la massima precisione.

Infine, la Modalità Eye Saver ti permetterà di goderti i tuoi giochi ancora più a lungo perché riduce le emissioni di luce blu, minimizzando di molto l'affaticamento oculare anche durante le sessioni più lunghe e impegnative. Insomma, questo monitor da gaming ha tutte le carte in regola per diventare il tuo compagno di vittorie.

Non perdere altro tempo vinci anche questa partita e acquista il potente Samsung Odyssey G3 a soli 149,99 euro, invece di 249,99 euro.