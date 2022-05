Samsung Odyssey G3, l'ottimo monitor da gaming è tuo a prezzo REGALO

Quando si tratta di gaming di alto livello non solo è necessario acquistare il miglior processore sul mercato e la scheda video più potente, ma è altrettanto importante avere a disposizione un monitor in grado di garantirti un’estrema fedeltà delle immagini in ogni situazione.

L’offerta di Amazon sull’ottimo monitor da gaming Samsung Odyssey G3 ti permette di ricevere a casa in appena 1 giorno uno tra i monitor più acclamati sul mercato dai gamer casuali e da chi invece gioca a livelli professionali.

Il monitor da gaming Samsung Odyssey G3 è in offerta su Amazon con il 35% di sconto

Dotato di un pannello VA da 27” a risoluzione Full HD da 1920 x 1080 pixel con tecnologia FreeSync, la frequenza di aggiornamento a 144 Hz ti garantisce un’esperienza di gioco che ti lascerà senza parole. Il merito è anche del tempo di risposta di 1 ms che ti permette di essere sempre un passo avanti ai tuoi nemici.

Il monitor è dotato di un design ergonomico e di senza bordi per offrirti una visuale prima di ostacoli, e la basetta di appoggio è costituita di un perno che ti permette di ruotare il display per posizionarlo anche in modalità portrait.

Cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello l’incredibile monitor da gaming di Samsung e inizia a giocare al massimo delle potenzialità con uno tra i migliori prodotti disponibili sul mercato. A questo prezzo si tratta di un’occasione più unica che rara per fare tuo un’icona del mondo del gaming.

La gaming week di Amazon è partita con una valanga di prodotti in sconto a prezzi vantaggiosi: prendi al volo le migliori offerte e gioca come un pro!