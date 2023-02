Samsung Neo QLED 4K da 65": sconto clamoroso di 1.200 euro con coupon

Un’occasione più unica che rara. Sul sito ufficiale di Samsung puoi acquistare l’eccezionale televisore Neo QLED 4K da 65″ a soli 1.399 euro anziché 2.599 euro, grazie al clamoroso sconto di 1.200 euro. Merito anche del coupon del valore di 300 euro valido soltanto fino alle 23:59 di oggi. Il codice è LOVETECH2023 e va inserito nella pagina dedicata all’offerta dopo aver aggiunto l’articolo al carrello.

E se l’importo continua per te a essere troppo alto, c’è un’altra bella notizia: grazie all’iniziativa Tasso Zero con Findomestic, il televisore è tuo in 40 rate da 34,98 euro al mese senza interessi. Ma non è finita qui, perché se partecipi alla promozione su Samsung Members puoi ricevere una Soundbar Ultra Slim e 10 voucher Rakuten TV.

Neo QLED 4K da 65 in sconto di 1.200 sul sito ufficiale Samsung

Il Neo QLED 4K in offerta sul sito ufficiale di Samsung appartiene alla nuova gamma dei televisori Samsung del 2022 con supporto Dolby Atmos, auto-calibrazione via smartphone e un’interfaccia del sistema operativo Smart TV Tizen profondamente rivista rispetto al passato. E il modello scontato di 1.200 euro – il Neo QLED 4K QN90B – è il top di gamma della nuova famiglia di Smart TV.

Per usufruire dello sconto di 1.200 euro prima di tutto collegati alla pagina ufficiale dell’offerta sul sito di Samsung. Ora premi sul pulsante “Aggiungi al carrello”, quindi fai clic su “Successivo” e su “Concludi l’acquisto”.

Nella nuova pagina che si apre, sotto “Codice promozionale” inserisci il coupon LOVETECH2023 e premi sul pulsante “Applica”: in questo modo il prezzo crollerà di ulteriori 300 euro. Ora non ti resta che selezionare “Procedi all’acquisto” per concludere l’affare di giornata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.