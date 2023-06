Samsung Monitor S31C: un ottimo monitor, oggi ad un PREZZO BOMBA su Amazon

Il Samsung Monitor S31C è un dispositivo versatile e funzionale che offre un’esperienza visiva di alta qualità a un prezzo conveniente. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto del 34%, oggi può essere tuo a 129,90€, con un notevole risparmio rispetto al normale prezzo consigliato di 197,40€.

Questo monitor presenta un design senza cornice su tre lati, che conferisce un aspetto moderno e ordinato all’ambiente di lavoro. In modalità multischermo, i monitor si fondono l’uno nell’altro, offrendo una visione continua e senza distrazioni. Questo design minimalista favorisce la massima concentrazione durante l’utilizzo del monitor. Il Samsung Monitor S31C è dotato di un pannello IPS, che preserva la brillantezza e la nitidezza dei colori su ogni centimetro dello schermo. Anche su un display di dimensioni ampie, le sfumature e le tonalità appaiono precise e senza sbavature da qualsiasi angolazione di visualizzazione.

Per gli appassionati di gaming, questo monitor supporta la tecnologia AMD FreeSync, che sincronizza il monitor con la scheda grafica riducendo i problemi di tearing delle immagini. Questo garantisce un’esperienza di intrattenimento fluida e senza interruzioni, anche durante le scene d’azione più dinamiche. Il Samsung Monitor S31C è certificato per l’efficienza energetica e include la modalità Eco Saving Plus, che consente di risparmiare fino al 10% in più di energia. Questo monitor si impegna a offrire prestazioni di alta qualità con un consumo energetico ridotto. In termini di connettività, il monitor dispone di porte HDMI e D-sub, offrendo opzioni di collegamento flessibili per diversi dispositivi. Ciò consente di creare una postazione di lavoro o di intrattenimento più pratica e funzionale. Il Samsung Monitor S31C è una scelta ideale per coloro che cercano un monitor con un design moderno, colori vividi e prestazioni affidabili. Con la sua tecnologia avanzata e le sue funzionalità ecologiche, questo monitor si adatta sia all’ambiente di lavoro che all’esperienza di gioco. Non farti scappare questa offerta!

