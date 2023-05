Samsung, monitor PREMIUM a prezzo da MERCATINO: sconto 52% su Amazon (99€)

Se stai cercando un monitor di alta qualità che possa migliorare la tua esperienza di lavoro o di gioco, il Samsung Monitor S24C312 è la scelta perfetta per te. Questo monitor flat da 24 pollici offre una risoluzione Full HD di 1920×1080, garantendo immagini nitide e dettagliate. E ora, grazie a un incredibile sconto del 52% su Amazon, puoi portare a casa questo gioiello della tecnologia a soli 99,90€ invece di 209,90€: se ancora disponibile, completa l’ordine adesso per approfittarne. Le spedizioni sono super veloci e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo ottimo schermo è dotato di un pannello IPS che offre colori vivaci e angoli di visione ampi. Con un refresh rate di 75 Hz e un tempo di risposta di 5 ms, questo monitor è perfetto per il gaming, la grafica o semplicemente per godersi un film in alta definizione. Inoltre, grazie alla tecnologia FreeSync, potrai dire addio a scatti e ritardi.

Ma non è tutto. Questo monitor è progettato per garantire il massimo comfort visivo. La modalità Eye Saver riduce la fatica degli occhi, mentre la tecnologia Flicker Free elimina lo sfarfallio dello schermo. Inoltre, la modalità Game Mode ottimizza le sfumature di nero, il contrasto e la nitidezza per un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente.

Ancora, offre una varietà di opzioni di connessione, tra cui HDMI e D-Sub, per soddisfare tutte le tue esigenze. Che tu stia lavorando, giocando o guardando un film, potrai godere di immagini di alta qualità senza interruzioni.

Inoltre, questo monitor è dotato della funzione Eco Saving Plus, che riduce il consumo energetico senza compromettere le prestazioni. Così, potrai godere di un’esperienza visiva di alta qualità e risparmiare energia allo stesso tempo.

Non perdere questa incredibile offerta. Acquista il Samsung Monitor S24C312 a soli 99,90€ invece di 209€ su Amazon e scopri un nuovo livello di qualità visiva: completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono veloci e gratuite, ma le scorte sono in rapido esaurimento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.