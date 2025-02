Samsung Monitor Gaming Odyssey: prestazioni elevate ad un prezzo da urlo

Samsung Monitor Gaming Odyssey G7 (S32BG702) è il compagno perfetto per tutti gli appassionati di Gaming o per chi lavori con contenuti visivi ed abbia per questo bisogno di uno schermo ad alta definizione. Con il suo display da 32 pollici, questo schermo offre una risoluzione UHD 4k (3840×2160) che consente di godere di immagini particolarmente nitide e dettagliate.

La sua velocità di aggiornamento è di 144Hz mentre il tempo di risposta è di appena 1ms. Questi dati ti assicureranno una scorrevolezza senza pari e la quasi totale assenza di motion blur durante l’utilizzo. Se sei un gamer particolarmente competitivo, questo monitor dotato di tecnologia FreeSung Premium Pro ti consentirà di vivere appieno un’esperienza priva di tearing, assicurandoti una totale sincronia tra monitor e scheda grafica.

Il Samsung Odyssey G7 inoltre è dotato di una vasta gamma di connessioni, tra cui HDMI, DisplayPort, USB, Ingresso audio, WiFi e Bluetooth. In questo modo potrai collegare automaticamente qualsiasi altro tipo di dispositivo al tuo nuovo monitor per un’esperienza senza eguali.

Le casse integrate offrono un audio particolarmente performante e inoltre, per migliorare il comfort durante l’uso prolungato, questo monitor possiede un supporto HAS per regolarne l’altezza. Si può anche ruotare in modalità pivot, così da essere personalizzato perfettamente a seconda della tua postazione.

In poche parole questo monitor offre prestazioni eccellenti ed una comodità senza eguali, e al momento è possibile portarlo a casa propria acquistandolo su Amazon al prezzo di 514,99 euro. Non lasciartelo sfuggire e migliora da subito la tua postazione da gamer!