Samsung Monitor Gaming Odyssey G4: il prezzo crolla a 169€, affare imperdibile

Immergiti in un mondo di gioco senza confini e prestazioni straordinarie con il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4. In questa offerta imperdibile su Amazon, puoi portare a casa questa meraviglia tecnologica con uno sconto del 20%, acquistandolo a soli 169,90€ invece che 211,72€.

Questo monitor da gaming presenta una straordinaria risoluzione Full HD (1920×1080) e un pannello IPS che annulla i confini tra il mondo fisico e quello virtuale. Con colori cristallini e un ampio angolo di visione di 178º, ogni immagine sarà nitida e realistica da qualsiasi punto in cui ti trovi. L’HDR10 aggiunge ulteriore profondità e vivacità all’esperienza di gioco, trasportandoti in mondi virtuali mozzafiato.

Il refresh rate di 240 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) garantiscono un’esperienza di gioco impeccabile, con tutto ciò che ne consegue quando giocherai ai tuoi fps online preferiti.

La compatibilità con Nvidia G-Sync assicura un’esperienza di gioco ininterrotta, sincronizzando perfettamente la GPU e il pannello. Addio a effetti mosso, ritardi e immagini tagliate. Inoltre, per chi usa una GPU di AMD, troverai anche il supporto alla tecnologia FreeSync Premium per ottenere prestazioni altrettanto elevate.

Questo monitor è progettato per adattarsi alle tue esigenze. Con diverse opzioni di connettività, tra cui HDMI e Display Port, avrai la flessibilità di collegare facilmente tutti i tuoi dispositivi preferiti. Il design intelligente, con funzionalità come l’Eye Saver Mode e Flicker Free, garantisce un’esperienza di gioco confortevole e priva di affaticamento visivo.

Insomma, il Samsung Monitor Gaming Odyssey G4 non è un dispositivo come tutti gli altri ma rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di videogiochi che cercano prestazioni superiori e non vogliono scendere a compromessi. Con uno sconto del 20%, questa è l’opportunità perfetta per acquistare un monitor di alta qualità a un prezzo conveniente.

