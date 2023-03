Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 24": che prezzo! Oggi tuo a meno di 180€

Se sei un appassionato di gaming e stai cercando un monitor di ottima qualità ad un prezzo interessante, ti consiglio di dare un’occhiata al Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 da 24 pollici, che attualmente è in forte sconto su Amazon, dove viene proposto a soli 179 euro contro i normali 269 euro di listino.

Questo monitor è caratterizzato da un design flat da 24 pollici, con una risoluzione Full HD di 1920×1080 e un pannello VA dal rapporto di aspetto 16:9. Ma ciò che lo rende un’opzione ideale per i gamer sono le sue caratteristiche tecniche avanzate, come il refresh rate di 144 Hz e il tempo di risposta di 1ms.

Il refresh rate di 144 Hz significa che il monitor è in grado di aggiornare i fotogrammi più spesso rispetto a un monitor tradizionale, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e senza sfarfallio. Inoltre, il tempo di risposta di 1ms consente ai pixel del monitor di aggiornarsi quasi istantaneamente, offrendo un’esperienza di gioco ultra-realistica e una precisione estremamente realistica. Il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 dispone anche di FreeSync Premium, che elimina la latenza e l’effetto mosso, consentendo di sfruttare ogni mossa con precisione e tempestività. Inoltre, il monitor è dotato di un ingresso HDMI e un Display Port, così come un ingresso audio per garantire un’esperienza audiovisiva completa.

Il monitor è anche dotato di alcune funzionalità speciali, come il Flicker Free e l’Eye Saver Mode, che riducono l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco prolungate, così come l’Eco Saving Plus, che consente di risparmiare energia durante l’utilizzo. Infine, il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 dispone del Game Mode, che consente di ottimizzare le impostazioni del monitor per i giochi specifici, migliorando l’esperienza di gioco e rendendola ancora più coinvolgente.

Insomma, come avrai ormai capito, se stai cercando un monitor da gaming di ottima qualità ad un prezzo accessibile, il Samsung Monitor Gaming Odyssey G3 da 24 pollici è un’opzione da considerare seriamente. Grazie alle sue caratteristiche tecniche avanzate, la sua esperienza di gioco sarà più fluida e realistica che mai. E con l’offerta attuale su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo!

