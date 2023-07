Samsung: monitor curvo FHD da 24 pollici al 45% in MENO

Se vuoi vivere al meglio i tuoi giochi allora devi assolutamente acquistare un monitor che garantisca ottime prestazioni. Oggi puoi avere esattamente questo ha un prezzo decisamente inferiore. Vai subito su Amazon e aggiungi al tuo carrello il monitor curvo Samsung da 24 pollici a soli 114,30 euro, invece che 209 euro.

Se fai presto puoi avvalerti di uno sconto del 45% che ti permette di risparmiare più di 94 euro sul totale. Inoltre questa offerta, ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate a tasso zero con Cofidis al checkout. È un’esclusiva a tempo limitato per gli abbonati ad Amazon Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo adesso cliccando qui.

Samsung: monitor curvo per un’esperienza reale

Se non hai mai avuto la possibilità di provare un monitor curvo allora devi assolutamente rimediare. La curvatura riesce ad avvolgerti facendoti vivere ogni esperienza molto più realistica. Perfetto dunque per i giochi, ma non solo. Grazie alla tecnologia di bassa emissione di luce blu è perfetto anche per lavorare per molto tempo senza affaticare gli occhi.

Ha un refresh rate da 75 HZ, un tempo di risposta di soli 4 ms e la modalità FreeSync che garantisce immagini fluide e dettagliate anche quando sono molto veloci. Non perderai nemmeno un fotogramma. Ed è dotato di un ingresso HDMI e una porta D-Sub per collegare anche più monitor.

Sii rapido e completa l’acquisto il più velocemente possibile perché a questa cifra lo vorranno in tanti ma le unità disponibili non sono infinite. Quindi fiondati su Amazon e acquista il tuo monitor curvo Samsung da 24 pollici a soli 114,30 euro, invece che 209 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.