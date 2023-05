Samsung Monitor CR50 27" in offerta su Amazon: la scelta definitiva per i gamer

Il Samsung Monitor CR50 da 27 pollici offre un’esperienza immersiva grazie al suo schermo curvo che avvolge l’utente e favorisce la concentrazione. La curvatura riduce l’affaticamento degli occhi, garantendo un’elaborazione più confortevole anche durante utilizzi prolungati.

Oggi Amazon propone questo avanzato schermo da gaming ad un prezzo decisamente interessante: lo pagherai solamente 179€, con un importante sconto del 21% sul suo normale prezzo di listino. La disponibilità è immediata e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani.

Il design dello schermo è estremamente elegante, con un display senza cornice su tre lati che offre una visualizzazione ottimale e un’estetica minimalista. L’involucro esterno grigio e blu e il supporto a forma di Y conferiscono alla scrivania un aspetto moderno ed elegante. La tecnologia AMD Radeon FreeSync garantisce un’esperienza di gioco fluida, sincronizzando la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della scheda grafica, riducendo il tearing e lo stuttering. Con questa tecnologia, le scene d’azione più veloci saranno riprodotte senza intoppi e interruzioni.

La Modalità Gioco offre impostazioni ottimali per migliorare le prestazioni durante il gioco, regolando il colore e il contrasto per una visualizzazione più vivida. Questa modalità si adatta a ogni tipo di gioco, offrendo dettagli nitidi e chiari. Il monitor supporta una frequenza di aggiornamento di 75 Hz, garantendo un’immagine ultra-fluida per film, video e giochi. L’esperienza di intrattenimento sarà priva di effetti lag o ghosting, offrendo un’immagine chiara e nitida. Grazie alla tecnologia del pannello VA di Samsung, il monitor CR50 offre un contrasto straordinario di 3000:1, consentendo la massima ricchezza dei dettagli in ogni scena.

Insomma, come avrai ormai capito stiamo parlando di un monitor da gaming avanzato pensato per i giocatori più esigenti. Non farti scappare l’opportunità di acquistarlo a soli 179€!

