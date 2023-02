Samsung Memorie T7 Shield: l'SSD per eccellenza, ad un prezzo mai visto

Il Samsung Memorie T7 Shield è uno degli SSD portatili più affidabili e veloci sul mercato. Questo prodotto è dotato di una capacità di archiviazione di 2TB e uno sconto del 41% su Amazon, rendendolo un’opzione molto allettante per chiunque abbia bisogno di spazio di archiviazione e velocità. Approfitta subito di questa offerta e compralo ad un prezzo di soli 189,90 euro. Ricorda che grazie al servizio di finanziamento Cofidis, hai la possibilità di poterlo pagare in comode rate a tasso zero.

Samsung Memorie T7 Shied: è impossibile trovare SSD migliore a questo prezzo

Il Samsung Memorie T7 Shield presenta un design durevole e resistente agli urti grazie alla scocca in gomma che lo protegge. Inoltre, la sua certificazione IP65 lo rende resistente all’acqua e alla polvere, ciò significa che è un prodotto perfetto per coloro che lavorano all’aperto o che spostano il loro dispositivo in luoghi polverosi o umidi.

La velocità di trasferimento dei dati del Samsung Memorie T7 Shield è sorprendente, con una velocità di lettura e scrittura che può raggiungere i 1.050 MB/s e 1.000 MB/s rispettivamente. Questo lo rende fino a 9,5 volte più veloce dei dischi rigidi esterni con USB 3.2 Gen.2, garantendo una rapida trasmissione di dati.

Il Samsung Memorie T7 Shield è anche molto versatile in termini di connettività. Grazie ai due cavi USB in dotazione, da Tipo C a C e da Tipo C ad A, può essere facilmente collegato a una vasta gamma di dispositivi tra cui PC, Mac, dispositivi Android, Smart TV e console di gioco. Questo lo rende un prodotto ideale per coloro che lavorano su diversi dispositivi.

Samsung Memorie T7 Shield è uno degli SSD portatili più affidabili e veloci sul mercato. Con uno sconto del 41% su Amazon, diventa un’opzione molto attraente per coloro che cercano uno spazio di archiviazione affidabile, veloce e sicuro. Non perdere questa incredibile occasione e acquistalo subito ad un prezzo di soli 189,90 euro, le scorte disponibili si stanno esaurendo velocemente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.