Samsung, lo STREPITOSO monitor da gaming Odyssey G3 crolla su Amazon

L’offerta Amazon di oggi sul monitor Samsung Odyssey G3 è l’occasione perfetta per dare sfogo alla propria vena da gamer con un device eccellente e bellissimo. Ad appena 168€, infatti, con ben il 37% di sconto che ti fa risparmiare 100€, solo per pochissimo tempo hai a portata di mano un monitor da gaming sensazionale al prezzo più conveniente di sempre.

Realizzato con materiali di altissimo livello e con un design mozzafiato che farà morire d’invidia i tuoi amici, il monitor del colosso sudcoreano ha dalla sua un sacco di funzionalità avanzate per soddisfare tutte le tue personali esigenze.

L’ottimo monitor da gaming Odyssey G3 di Samsung è in offerta su Amazon

Il pannello flat da 24″ è uno dei più apprezzati e popolari in questa fascia di prezzo e, grazie alla frequenza di aggiornamento a 144 Hz, rappresenta il punto di arrivo di chi vuole giocare al massimo della qualità. Uno dei punti di forza del monitor da gaming è anche il tempo di risposta di appena 1 ms, una caratteristica che ti renderà un fulmine nei giochi sparatutto e sempre un passo avanti ai tuoi avversari.

Dotato di molte porte d’ingresso come l’HDMI e la Display Port, il monitor è perfetto di fianco a un PC da gaming oppure sulla scrivania in accoppiata a una console di ultima generazione.

Non farti scappare dalle mani questa incredibile occasione per acquistare l’ottimo monitor da gaming di Samsung al prezzo più conveniente di sempre. Mettilo subito nel carrello fintanto che è ancora in sconto del 37% con tanto di consegna rapida in 1 giorno e senza costi con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.