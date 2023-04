Samsung LED Monitor a soli 132€: risparmio e qualità con Unieuro

Approfitta ora del doppio sconto di Unieuro. Acquista il Samsung LED Monitor 24″ Flat a soli 132 euro, invece di 189,99 euro. Si tratta di un ottimo affare da prendere subito al volo prima che finisca in sold out. Questo ottimo display economico offre una risoluzione da 1920 x 1080 pixel e fino a 75Hz di refresh rate. Scegli subito questa incredibile offertona ancora disponibile.

Con la consegna gratuita garantita su questo acquisto, il tuo ordine arriva direttamente a casa tua o all’indirizzo che hai indicato prima del check out. Inoltre, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi anche decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 44 euro l’una. La prima al momento dell’acquisto e le altre nei 2 mesi successivi.

Samsung LED Monitor: la qualità oggi è low cost

Grazie al Samsung LED Monitor 24″ Flat con poco più di 100 euro ti assicuri uno schermo multifunzionale per lavoro, scuola e gioco. Il display senza cornici offre un’ampia superficie ottimizzata, ideale in configurazione multischermo. La tecnologia IPS garantisce una visione perfetta da ogni angolazione e con AMD Radeon FreeSync la frequenza di aggiornamento del monitor e quello della scheda grafica sono sincronizzati per ridurre problemi di tearing durante film e sessioni di gioco.

Attiva la Game Mode per ottenere immagini dai colori e dal contrasto ottimali per scene ancora più vivide e realistiche. In automatico hai impostazioni di gioco ideali. Durante lavoro e studio attiva la modalità Eye Saver Mode con Flicker Free per una vista protetta in grado di aumentare la produttività. Aggiungilo subito al carrello con soli 132 euro, invece di 189,99 euro.

Grazie alla partnership con PayPal e Klarna, su Unieuro puoi anche decidere di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, Klarna ti permette anche di acquistare subito e pagare l’intero importo 30 giorni dopo dalla data di acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.