Samsung lancerà uno smartphone Tri-Fold quest'anno

Oggi apprendiamo un’interessantissima indiscrezione relativa a Samsung; sembra che la compagnia sudcoreana sia intenzionata a lanciare uno smartphone Tri-Fold (ovvero pieghevole su tre lati) entro la fine dell’anno. Come si suol dire, “perché accontentarsi di una sola piega quando puoi averne tre al prezzo di una?”

Battute a parte, si parla di un ipotetico dispositivo pieghevole su tre lati da diverso tempo. La notizia non deve stupire più di tanto; Samsung è stata una delle prime aziende, insieme a Huawei nel 2019, a lanciare uno smartphone foldable. Questo vuol dire che la società non teme il rischio, ama investire in settori sconosciuti che, potenzialmente, potrebbero rivelarsi un flop o un successo. Ma cosa ci si può aspettare da un prodotto “Tri-Fold?”

Stando a quanto suggerisce il tipster Yogesh Brar infatti, scopriamo che Samsung lancerà uno smartphone che si piega su tre lati entro la fine dell’anno, verosimilmente insieme al lancio dei Galaxy Z Fold5 e Z Flip5. Noi vi invitiamo a prendere questo leak con “un pizzico di sale”; ad oggi non ci sono ancora conferme ufficiali.

There is no Galaxy S23 FE in the development chain unlike what the recent rumours have been pointing..

Samsung is instead working on the improved Z Fold 5 & Flip 5 along with a Tri-Fold that might finally ship this year

FE fans should look elsewhere…

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) March 24, 2023