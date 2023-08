Samsung lancerà uno smartphone con schermo arrotolabile nel 2025

Stando a quanto si apprende in rete in queste ore, sembra che Samsung sia intenzionata a lanciare uno smartphone con schermo “arrotolabile” (rollable, come dicono in USA) fra due anni. Il debutto di questo fantomatico device di cui si parla da anni è previsto per il 2025.

A riportare questi dati ci ha pensato l’insider di settore Revegnus (@Tech_Reve su Twitter/X) che ha da poco rivelato che Samsung inizierà la produzione di massa di uno smartphone con lo schermo rollable entro il 2025. L’azienda è intenzionata ad effettuare un cambio di paradigma nel design e nelle funzionalità dei telefoni per il prossimo futuro. Si apprende che i gadget useranno la tecnologia avanzata UPC (under panel camera) e avranno un’estetica incredibile con schermi senza cornice.

Samsung Rollable: tutto quello che sappiamo

La rivelazione dell’insider è in linea con le precedenti presentazioni dei Rollable Flex che la società ha sempre svelato nelle maggiori fiere di tecnologia (pensiamo al CES di Las Vegas, ad esempio, oppure ancora al K-Display dello scorso anno dove ha annunciato il Flex G e il Flex S). Non di meno, dobbiamo ricordare la SID Display Week del 2023 negli Stati Uniti, dove la compagnia ha annunciato un OLED flessibile da 12,4 pollici che ha lasciato tutti i presenti esterrefatti e a bocca aperta. Il pannello era composto da uno schermo compatto da 49 mm che diventava grande 254,4 millimetri: in poche parole, era in grado di ingrandirsi di cinque volte.

Samsung plans to start mass-producing rollable smartphones in 2025 Improved UPC Equipped with zero bezel pic.twitter.com/Th4e83vkq3 — Revegnus (@Tech_Reve) August 24, 2023

Infine, il gigante coreano The Elec ha rivelato che ci sono state tante collaborazioni fra LG, Samsung e Apple in merito allo sviluppo di un innovativo display OLED senza cornici con bordi pari a zero per offrire un’esperienza visiva coinvolgente. In passato anche Apple ha presentato il brevetto per un terminale dal display arrotolate o scorrevole, anche se al momento è solo un patent e nulla più. Si dice che un gadget pieghevole di Cupertino arriverà nel 2026 ma per il momento questo rumor è da prendere con “un pizzico di sale”.

