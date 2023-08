Samsung lancerà dei nuovi pieghevoli low-cost il prossimo anno

Oggi apprendiamo un’indiscrezione veramente interessante che riguarda il futuro del noto brand sudcoreano; stando a quanto lèggiamo infatti, Samsung è intenzionata a lanciare, nel corso del prossimo anno, verosimilmente dopo il debutto delle ammiraglie pieghevoli in estate, nuovi smartphone foldable low-cost.

Samsung: in arrivo foldable facenti parte della linea Fan Edition

Andiamo con ordine: pochissime settimane fa Samsung ha annunciato al mondo i nuovi Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5; questi device sono disponibili per l’acquisto in tutto il mondo e si sono rivelati sin da subito eccellenti sotto tutti i punti di vista. Tuttavia c’è da dire che sono molto più costosi dei modelli precedenti. Nello specifico, il clamshell Z Flip 5, il più iconico, è arrivato con tante modifiche importanti fuori e dentro la scocca e questo ha portato il prezzo finale a lievitare non poco. Di fatto, può essere vostro con 1249,00€, spese di spedizione incluse, su Amazon. Il caricatore è in omaggio.

Si diceva da tempo che la compagnia stesse lavorando a delle soluzioni “Fan Edition” di questi top di gamma pieghevoli ma pare che il primo device fold/flip con questa dicitura (e con un costo decisamente contenuto) non arriverà prima della fine del 2024. Giusto per fare un po’ di chiarezza: il primo telefono FE è stato il Galaxy S20 che è giunto in commercio nell’estate del 2020, mentre il primo tablet FE è stato il Tab S7 nel 2021.

Oramai, con l’avvento della tecnologia foldable, sempre più produttori realizzano smartphone che si piegano; pensiamo a OPPO, Huawei, Honor, Xiaomi e a breve anche OnePlus. C’è anche Google e non dimentichiamo Motorola. Insomma il campo da gioco si popolano di prodotti sempre più interessanti e la concorrenza inizia a diventare spietata. Il brand sudcoreano deve quindi correre ai ripari portando sul mercato non solo smartphone di punta fold e clamshell, ma anche iterazione più economiche pensate per “tutti”.

The S23 FE is set to be released soon, and there are possibilities that Samsung plans to consistently introduce the FE brand annually. Simultaneously, there are rumors of ongoing testing for the launch of the Galaxy Z FE(lite model), after the Fold/Flip 6. — Revegnus (@Tech_Reve) August 20, 2023

Quindi, secondo il tipster Revegnus, pare che Samsung stia prendendo seriamente in considerazione l’idea di un Galaxy Z Fold o uno Z Flip in versione Fan Edition. Potrebbe avere caratteristiche ereditate dai modelli di punta ma con piccole rinunce necessarie per avere un prezzo più basso per il consumatore. Cosa aspettarci quindi nel futuro da parte della compagnia coreana? Staremo a vedere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.