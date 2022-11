Samsung, la SPETTACOLARE smart TV UHD 4K da 50" a prezzo SHOCK

Sei alla ricerca di una smart TV bellissima da montare in salone? Non farti scappare questa epica offerta su eBay per l’ottima smart TV Samsung UHD 4K da 50″ al prezzo più conveniente di sempre. Ad appena 410€, infatti, la televisione del colosso sudcoreano è pronta per sorprenderti con una qualità visiva che ti lascerà senza parole.

Per pagarla così poco devi ricordarti di inserire nel carrello il codice coupon “REGALI22“, ma fai presto: l’iniziativa di eBay è valida solo fino al 16 di questo mese e nel momento stesso in cui stai leggendo questa news ci sono tantissimi altri utenti che la stanno già adocchiando.

Che offerta su eBay per la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 50″

Realizzata con materiali premium che le conferiscono un design bellissimo, la televisione di Samsung monta un gran numero di tecnologie di alto livello per darti modo di guardare i tuoi film preferiti come se fossi seduto in poltrona al cinema. Il merito è senza ombra di dubbio della feature Crystal 4K che migliora i colori e rende ogni dettagli unico e sempre ad altissima risoluzione, ma non mancano nemmeno funzionalità avanzate per la gestione dell’audio.

A tutto ciò si affianca una piattaforma software sempre al passo coi tempi che ti permette di accedere alle più importanti piattaforme di streaming: con il telecomando della TV puoi cercare i tuoi show preferiti su Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Apple TV, NOW TV e non solo.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello la bellissima smart TV di Samsung fintanto che puoi acquistarla a un prezzo così conveniente, ovviamente merito del codice coupon “REGALI22” a tua disposizione fino al 16 di questo mese. Ricorda, inoltre, che la consegna è completamente gratuita e se l’acquisti tramite PayPal puoi anche pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

