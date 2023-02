Samsung, la POTENTISSIMA soundbar 2.1 da 150W ad appena 90€ su eBay

Dimenticati di tutte quelle volte che non hai potuto vivere appieno l’emozione di un brano audio o di un film a te caro per colpa di un sound poco perfomante, a maggior ragione oggi quando con questa offerta di eBay hai a portata di mano la soundbar Samsung da 150W a un prezzo ridicolo.

Infatti, sfruttando il codice coupon “CASA23” che si somma al già disponibile sconto del 22%, quest’oggi ti bastano appena 90€ per acquistare un sistema audio 2.1 che saprà sorprenderti sotto tanti punti di vista.

Prezzo shock su eBay per la soundbar Samsung da 150W con sub wireless

Nonostante un prezzo di vendita evidentemente molto economico, la soundbar 2.1 di Samsung ha dalla sua alcune caratteristiche davvero niente male: si parte dal subwoofer wireless che puoi montare in qualunque angolo della stanza fino alla tecnologia Smart Sound per un suono ottimizzato in base ai contenuti in riproduzione.

Ma non finisce qui: la soundbar è anche pronta per il gaming di alto livello, il tutto grazie alla Game Mode che si attiva quando collegata alla tua console preferita. Il sistema audio 2.1 può essere affiancato a una smart TV tramite il modulo Bluetoot integrato, oppure a un dispositivo mobile per lo streaming dell’audio senza fili.

Con questo prezzo e con queste caratteristiche è praticamente impossibile non prendere al volo questa offerta di eBay, a maggior ragione quando puoi sfruttare un ulteriore sconto sul prezzo di vendita sfruttando il codice coupon “CASA23“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.