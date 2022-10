Samsung, la SUBLIME smart TV UHD 4K da 55" PRECIPITA su eBay (-46%)

Sei alla ricerca di una smart TV bella, accattivante, con un design eccezionale e capace di regalarti le emozioni del cinema a un prezzo vantaggioso? Allora non devi assolutamente farti scappare questa offerta di eBay che ti permette di acquistare la bellissima smart TV Samsung UHD 4K da 55″ al prezzo più conveniente di tutto il web.

Infatti, ad appena 398€ con il 46% di sconto, solo eBay ti dà la possibilità di ricevere a casa una smart TV di fascia alta con tutte le carte al posto giusto per assicurarti un’esperienza visiva eccellente.

La bellissima smart TV Samsung da 55 pollici è in super offerta su eBay

Realizzata con materiali eccellenti che gli donano un look & feel sensazionale, merito anche delle cornici impercettibili, ciò che colpisce della smart TV Samsung sono le tecnologie adottate per garantirti sempre una incredibile qualità dei colori, una illuminazione perfettamente omogenea e un processore di ultima generazione per dettagli che ti lasceranno senza parole.

A tutto ciò, come da tradizione Samsung, si affiancano anche soluzioni pensate per assicurarti un sound epico e avvolgente come l’Adaptive Sound, una particolare tecnologia per un suono costantemente calibrato in tempo reale al contenuto in riproduzione. Con la smart TV Samsung, inoltre, hai sempre accesso ai migliori film e serie TV del momento: il sistema operativo Tizen, infatti, ti garantisce l’accesso alle migliori piattaforme di streaming online come Netflix, Apple TV, Disney+, Amazon Prime Video, NOW TV e tante altre ancora.

Cosa stai aspettando? L’offerta di eBay sulla straordinaria smart TV sarà disponibile per ancora pochissimo tempo, pertanto mettila subito nel carrello fintanto che puoi farla tua con uno sconto del 46%. Inoltre, ricorda che se scegli di acquistarla con PayPal hai la possibilità di pagarla in tre comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.