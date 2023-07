Samsung, la BELLISSIMA smart TV Crystal UHD 4K da 43" crolla del 46%

La settimana non potrebbe iniziare con una migliore offerta di Amazon in ambito smart TV: la stupenda televisione di Samsung con pannello Crystal UHD 4K da 43” sprofonda per la prima volta sotto la soglia dei 400€. Essendo più precisi, grazie a un super sconto immediato del 46%, quest’oggi ti bastano appena 379€ per mettere le mani su una smart TV davvero eccellente – stiamo parlando di un risparmio complessivo di ben 320€.

Ti basta un rapido sguardo all’immagine sottostante per comprendere fin da subito che la smart TV di Samsung ha tutte le carte in regola per offrirti sempre un’esperienza visiva coi fiocchi. Il merito è ovviamente del bellissimo pannello Crystal Ultra HD 4K da 43” abbracciato da cornici super sottili e ottimizzate.

Su Amazon c’è il 46% di sconto sulla smart TV Samsung Crystal UHD 4K da 43”

Come ogni smart TV Samsung che si rispetti, anche il modello oggi in offerta su Amazon ha dalla sua una gran lista di tecnologie per migliorare l’immagine e i dettagli: Dynamic Crystal Color per colori vibranti e immagini cristalline; Motion Xcelerator per una esperienza lato gaming super fluida; e Object Tracking Sound Lite per un suono sempre avvolgente e potente.

Assolutamente compatibile con il nuovo digitale terrestre (2.0) DVB-T2 e anche compatibile con Amazon Alexa e Google Assistant per il controllo tramite i comandi vocali, la smart TV utilizza Tizen OS per offrirti l’accesso alle più importanti piattaforme di streaming per guardare comodamente tutte le serie TV e film del momento.

Se c’è una smart TV che puoi (e devi) acquistare senza troppi ripensamenti è proprio questa di Samsung in offerta su Amazon, tua con un incredibile sconto del 46% a cui si aggiunge anche la consegna rapida in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra (solo per i clienti Amazon Prime).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.