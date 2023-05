Samsung Jet 70: aspirapolvere senza fili SPETTACOLARE a -89€

Se stai valutando l’idea di acquistare un aspirapolvere senza fili che però sia di qualità ma vuoi anche risparmiare qualcosa, allora dai un’occhiata a questa offerta. In questo momento su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Samsung Jet 70 a soli 209,80 euro, invece che 299 euro, applicando il coupon in pagina.

Oggi dunque puoi avvalerti di un ribasso del 12%, più un ulteriore sconto del 20% e risparmiare quindi più di 89 euro. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

Samsung Jet 70: potentissimo e batteria super

L’aspirapolvere Samsung Jet 70 è dotato di una potenza da 150 W con una spazzola turbo motorizzata che è in grado di raccogliere di tutto senza lasciare niente indietro. Ha un filtro a 5 livelli che può intrappolare il 99,999% delle micro polveri, inclusi gli allergeni e le particelle più piccole come il polline a la muffa. In questo modo garantisce anche un’aria più pulita.

Troverai inclusi diversi accessori che ti permetteranno di aspirare nei punti più difficili o sulle superfici diverse dal pavimento. E un supporto di ricarica che ti permette di ridurre al minimo l’ingombro e ricaricare il tuo aspirapolvere facilmente. Pesa solo 1,66 kg e quindi è leggero e maneggevole. E poi ha un’autonomia di ben 40 minuti con una sola ricarica.

Questa è una scopa elettrica davvero eccezionale che oggi potrai avere a molto meno. Però devi fare in fretta dato che a questo prezzo la vorranno in tanti. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo Samsung Jet 70 a soli 209,80 euro, invece che 299 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.