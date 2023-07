Samsung Jet 60 Turbo: INCREDIBILE aspirapolvere in MEGA sconto

Il potentissimo e affidabile aspirapolvere senza fili Samsung Jet 60 Turbo è oggi disponibile su Amazon con un super sconto del 33% grazie ai Prime Day. Questo è il momento perfetto per approfittare delle offerte imperdibili presenti sul sito durante oggi e domani. Approfitta subito di questa occasione e acquista questo prodotto di altissima qualità, ad un prezzo ridicolo di soli 149,99 euro.

Samsung Jet 60 Turbo: impossibile trovare di meglio a questo prezzo

Dotato di caratteristiche all’avanguardia, il Samsung Jet 60 Turbo è un aspirapolvere senza fili che offre un’esperienza di pulizia eccezionale. Con una potenza di 150W, è in grado di garantire prestazioni di alto livello su diversi tipi di superfici. Inoltre, una delle caratteristiche più impressionanti di questo dispositivo è la sua autonomia. La batteria ad alta capacità da 2000 mAh permette fino a 40 minuti di pulizia continua. Inoltre, se hai bisogno di prolungare ulteriormente il tempo di pulizia, è possibile sostituire la batteria con una di ricambio e pulire per 80 minuti consecutivi.

Il filtro del Samsung Jet 60 Turbo è un elemento essenziale per una pulizia accurata. Il filtro per polveri ultra-fini trattiene fino al 99,99% della micro-polvere, compresi gli allergeni e le particelle più piccole come il polline o la muffa. Questo significa che puoi godere di un ambiente pulito e salubre, specialmente se soffri di allergie o sensibilità respiratorie. La spazzola Jet Fit inclusa con l’aspirapolvere è altamente efficiente nella rimozione delle particelle di polvere da tappeti e pavimenti. Grazie alla sua testa rotante di 180°, è facile cambiare direzione e raggiungere anche gli angoli più difficili da pulire. Non ci saranno più polveri nascoste negli angoli delle stanze.

La base 2 in 1 del Samsung Jet 60 Turbo offre un’opzione di stoccaggio comoda ed efficiente. Puoi riporre la scopa elettrica e, allo stesso tempo, ricaricare la batteria. Il supporto si adatta facilmente a qualsiasi spazio e, per ridurre al minimo l’ingombro, può essere montato a parete.

In conclusione, l’aspirapolvere senza fili Samsung Jet 60 Turbo è un prodotto potente e affidabile che offre un’esperienza di pulizia superiore. Approfitta immediatamente dell’offerta del 33% di sconto durante i Prime Day su Amazon e assicurati un prodotto di alta qualità per la pulizia della tua casa, ad un prezzo competitivo di soli 149,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba durante i Prime Day.

