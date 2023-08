Samsung: sta per iniziare la produzione di massa del primo Galaxy Ring

Stando a quanto si apprende, Samsung sta per iniziare la produzione di massa del suo primo anello smart di nuova generazione; si dovrebbe chiamare “Galaxy Ring” e dovrebbe giungere sul mercato nel corso del prossimo anno, ma andiamo con ordine.

Samsung Galaxy Ring: cosa sappiamo ad oggi?

Samsung sta lavorando ad un nuovo gadget indossabile mai visto prima; si tratta di un anello avanzato pensato per il monitoraggio della salute. Il nome non ufficiale è “Galaxy Ring” e potrebbe giungere sul mercato internazionale, secondo quanto riporta il giornale coreano The Elec, nel corso del prossimo anno. Questo dispositivo pare che sia stato realizzato congiuntamente con molti produttori di componenti locali e internazionali; sarà un gadget unico e noi non vediamo l’ora di saperne di più e di vederlo commercializzato.

Quali saranno le caratteristiche principali di questo prodotto? Sicuramente il terminale in questione sarà in grado di raccogliere dati degli utenti precisi e dettagliati attraverso i vari sensori preposti a bordo; sarà sicuramente connesso ad uno smartphone compatibile e, a differenza degli attuali Galaxy Watch, potrebbe offrire misurazioni molto più precise e accurate. Inoltre, pare che si potrà regolare in base alla dimensione delle dita delle persone, così non ci saranno dati imprecisi.

Ma quali sono le sfide che Samsung sta riscontrando durante lo sviluppo di questo gadget? Sicuramente pensiamo ad un flusso sanguigno debole o ad un adattamento del dito troppo stretto. Inoltre, per essere certificato come device medico occorre attendere l’approvazione ufficiale dei medicini che può richiedere 10 o 12 mesi, anche se, intanto, il gadget arriverà sul mercato.

