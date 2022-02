Samsung ha brevettato un nuovo smartphone foldable

Samsung ha brevettato un altro interessante smartphone multi-fold. Il concept è davvero interessante, ma non sappiamo se vedremo mai un prodotto commerciale simile. Noi tuttavia, ci speriamo.

Samsung: il brevetto che non ti aspetti

L'OEM sudcoreano tende a brevettare tantissimi tipi di design di smartphone interessanti. Ad ogni modo, questo non significa che quei telefoni verranno veramente venduti nella vita vera, ma adesso ha appena mostrato un altro concept davvero molto interessante e pieghevole.

Questo è stato notato da Letsgodigital. Questo nuovo design ci mostra un telefono foldable, che si piega più volte. Tuttavia, è abbastanza diverso dalla maggior parte degli altri prodotti che abbiamo visto. Come mai? Bene, è incernierato sia sull'asse orizzontale che su quello verticale.

Il gadget può piegarsi verso l'esterno solo verticalmente, mentre il pannello si piega verso l'interno quando lo si mette orizzontalmente. Quindi, sembra che si debba prima posizionarlo verticalmente e poi orizzontalmente: ecco tutto. È un concept piuttosto strano e vi consigliamo di guardare l'immagine per avere più chiaro il tutto.

Quindi, sembra che il dispositivo diventi un articolo davvero compatto dopo queste due pieghe. Il fatto è che sarà anche piuttosto spesso allo stesso tempo. Non di meno, sembrano esserci tre fotocamere sul retro, cornici piuttosto sottili e un foro per la fotocamera sul display. Quel foro della fotocamera viene spostato sul lato destro, ma non nell'angolo destro.

Proprio sopra c'è un auricolare. Questo telefono è progettato in modo da essere utilizzato anche dopo la prima piega. In questa versione, sarà come un normale device.

Non c'è uno schermo secondario su questo dispositivo, cosa prevedibile, poiché si piega in due direzioni diverse. Questo brevetto è stato depositato il 13 luglio 2021 presso il WIPO (World Intellectual Property Organization), ma è stato pubblicato il 10 febbraio.