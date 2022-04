Samsung guida il mercato dei telefoni Android 5G

In queste ore sono emersi i risultati di uno studio condotto da Counterpoint Technology Market Research in merito alla vendite di smartphone Android con modem 5G integrato. Si è scoperto che i device più venduti sono realizzati da Samsung.

Sappiamo tutti che il settore degli smartphone 5G è sempre più in crescita; ipotizziamo che le vendite di device 5G siano destinate ad aumentare a dismisura rispetto allo scorso anno (si prospetta un upgrade del 38,9% delle spedizioni). Ecco che quindi la quota di terminali con modem 5G integrato salirà ad un 53,7%.

Samsung: l’azienda che vende più smartphone 5G

Come si legge, Samsung sembra essere in cima alla classifica dei primi 10 brand di telefonia Android con 5G annesso; la lista fa riferimento al mese di febbraio 2022 e si scopre perfino che il Galaxy A52s è stato il dispositivo più venduto a livello globale, seguito però da altre offerte del colosso sudcoreano davvero molto intriganti: S22 Ultra, S21 FE, A32 5G. Dulcis in fundo, l’A22, il più economico dell’elenco, è entrato nella Top 10 del mese. Ecco che quindi scopriamo come ha fatto l’azienda a guidare il mercato dei device Android 5G in tutte le fasce di prezzo.

Quanto costa l’A52s 5G? Solo 278,90€ al posto di 469,90€ su Amazon: semplicemente un’offerta sensazionale.

Se state cercando il miglior smartphone Android di casa Samsung, la scelta è obbligata: Galaxy S22 Ultra a 1379,00€ (e c’è il caricatore incluso nella confezione!). Certo, costa molto, ma è il top del top, con S Pen inclusa nella scocca del dispositivo. Ha un potentissimo processore Exynos 2200 a 4 nm (da noi, perché nel resto del mondo arriva con lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm), tantissima RAM a bordo, memoria capiente, S Pen (come detto) con funzionalità premium e un comparto fotografico che fa paura. Ha anche un design ereditato dalla serie Note e uno degli schermi più luminosi di sempre. Nessuna scusa o nessun compromesso: S22 Ultra è una bestia, punto.