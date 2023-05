Samsung Gaming Odyssey G5 in offerta su Amazon: oggi è tuo a meno di 250€

Il monitor Samsung Gaming Odyssey G5 da 27 pollici è una soluzione avanzata per i giocatori più esigenti che non vogliono scendere a compromessi. Offre una qualità dell’immagine eccelsa, abbinata a tecnologie per ridurre la latenza e una curvatura di 1000R che ti avvolge all’interno dell’azione di gioco. Oggi Amazon propone questo monitor premium ad un prezzo davvero, davvero invitante.

Con questa offerta di Amazon, il prezzo del Samsung Gaming Odyssey G5 crolla da 325 a 249 euro. Si tratta di un robusto sconto del 23%! Come sempre, con Prime la spedizione rapida è gratuita e se lo ordini subito lo riceverai a casa entro domani. Puoi scegliere di dividere l’importo in più rate a tasso zero, rendendo questa offerta ancora più comoda e accessibile.

Con una risoluzione di 2560×1440 (WQHD 2K) e un rapporto di formato 16:9, ogni dettaglio del tuo gioco prende vita sullo schermo. La curvatura del monitor, di grado 1000R, avvolge il tuo campo visivo, offrendo un’esperienza coinvolgente e immersiva. Sarai completamente immerso nell’azione, grazie a una curvatura che si adatta alla forma naturale dell’occhio umano. Il monitor utilizza un pannello VA, che garantisce neri profondi e colori vibranti per un’immagine ricca e realistica.

Grazie alla tecnologia HDR10, i dettagli nelle aree scure e luminose sono resi con maggiore precisione, offrendo un contrasto più dinamico e un’esperienza visiva sorprendente. Con un refresh rate di 144 Hz e un response time di 1 ms, il monitor assicura transizioni fluide e reattive, riducendo al minimo il ritardo e lo sfocato delle immagini in movimento. La tecnologia FreeSync Premium sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con la potenza di rendering della tua scheda grafica, eliminando lo screen tearing e garantendo un’esperienza di gioco fluida e priva di interruzioni. Non manca, poi, la tecnologia Flicker Free, che riduce l’affaticamento degli occhi e il fastidio del tremolio dello schermo, oltre che una Eye Saver Mode, che riduce l’emissione di luce blu dannosa, proteggendo i tuoi occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Insomma, come ormai avrai capito stiamo parlando di un monitor da gaming avanzato ed estremamente adatto a chi vuole davvero il massimo. Oggi può essere tuo a meno di 250€, non farti scappare l’offerta!

