Samsung Galaxy Z Fold6 sarà RIVOLUZIONARIO, ecco perché

Il prossimo Samsung Galaxy Z Fold 6 sarà un telefono fantastico, eccezionale e sarà dotato di un sensore principale Samsung GN3 da 50 Megapixel.

Facciamo il punto della situazione: manca pochissimo al debutto del Galaxy Z Fold 5 ma si inizia già a parlare del modello del prossimo anno. Grazie all’insider Tech Reve su Twitter, scopriamo che la versione del 2024 sarà rivoluzionaria con modifiche degne di nota. Inoltre, cambieranno le proporzioni e l’aspect ratio dello schermo esterno. Si dice che questa iterazione si ispirerà – in termini dimensionali – al Pixel Fold e all’OPPO Find N2.

Stando a quanto afferma la fonte, il Galaxy Z Fold 6 avrà il medesimo sensore ISOCELL GN3 da 50 Megapixel che abbiamo già visto nell’attuale Galaxy Z Fold4 (e che sarà anche presente nel futuro Galaxy Z Fold5). Non aspettatevi un upgrade sul fronte fotografico, dunque ma perlomeno sul versante estetico ci saranno grosse novità.

Andiamo con ordine: il Galaxy Z Fold4 ha un form factor di 23,1:9; secondo il leaker sul Galaxy Z Fold 6 avrà proporzioni più ampie del modello attuale e potrebbe emulare lo stesso design del Pixel Fold. Questo implica che avrà proporzioni differenti (17,4:9, forse?).

The disappointing aspect of the Fold 6 is that it uses the same image sensor as the Fold 5.

The major update of the Fold 6 is the change in the aspect ratio of the external display. https://t.co/RVp454lNbw

— Revegnus (@Tech_Reve) June 20, 2023