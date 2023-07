Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: 100€ di sconto con questo codice

Approfitta subito della spettacolare promozione in occasione dell’uscita sul mercato dei due nuovissimi Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip 5. Si tratta di un’occasione unica perché cliccando su questo link acquisti questi due modelli con uno sconto immediato di 100 euro. Per ottenere questo extra e la versione da 512GB allo stesso prezzo del 256GB devi inserire il codice GALAXY4U nell’apposita sezione dei coupon.

Quindi seleziona 1 dei due modelli, quello che preferisci, aggiungilo al carrello e inserisce il voucher che ti regala un risparmio pari a 100 euro. Tra l’altro ottieni la versione da 512GB allo stesso prezzo di quella da 256GB. E se hai un vecchio Samsung puoi ricevere fino a un massimo di 700 euro di valutazione sull’usato. Niente male vero? Allora cosa stai aspettando? Devi essere il primo a sfoggiare uno di questi due gioielli.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip 5: risparmia subito 100€

Questo è il momento giusto per celebrare il debutto di due opere d’arte. Acquista Samsung Galaxy Z Fold5 oppure Z Flip5! Tutti e due i modelli sono dotati di del fantastico processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy. Un portento in quanto a velocità. Il Z Flip 5 ha un display interno pieghevole eccellente da 6,7 pollici e una super batteria da 3700 mAh. La fotocamera principale è da 30MP.

Il Z Fold5, invece, offre un ampio display interno da 7,6 pollici, che si avvicina a un tablet, ed esterno da 6,2 pollici. La batteria è da 4400 mAh che fornisce tutta l’autonomia di cui hai bisogno. La fotocamera principale è da 50MP. Insomma, per tutti e due i modelli stiamo parlando di caratteristiche davvero premium. Scegli il tuo preferito e inserisci il codice GALAXY4U: 100 euro di sconto immediato e versione da 512GB al prezzo del 256GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.