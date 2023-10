Samsung Galaxy Z Fold5: un prezzo super per un fantastico telefono

Il telefono che tutti sognano: completo, originale e diverso. Non fatevi spaventare dal prezzo elevato poiché è giustificato dall’ottima qualità di un prodotto che vi farà sia da telefono che da tablet. Approfittate dello sconto del 4% e acquistatelo a 2159,00 euro nella versione da 12GB di RAM e 1TB di memoria di archiviazione.

Samsung Galaxy Z Fold5: caratteristiche tecniche

Se siete alla ricerca di un validissimo prodotto con molteplici funzioni, il Samsung Galaxy Z Fold5 è ciò che state cercando. All’interno della confezione troverete il caricabatterie Samsung da 25W per la Ricarica Ultra-Rapida, per ricaricare il vostro Galaxy Z Fold5 in poco tempo. Con voi non avrete un semplice telefono ma grazie al display da 7,6’’ con la cerniera riprogettata, in questo modo il vostro telefono diventerà un tablet a tutti gli effetti per una visione di contenuti mai vista prima.

Non finisce qui, avrete la possibilità di guardare, acquistare, navigare e giocare contemporaneamente tramite le tre schermate in un solo display. Tramite la barra delle applicazioni che può contenere fino a 12 applicazioni potrete passare da un’applicazione a un’altra molto velocemente. Inoltre, potete abbinare la S Pen per una maggiore efficienza e comodità. Uno schermo nuovo, luminoso e nitido che emette fino a 1750 nits per un’esperienza cinematografica.

Ottimo anche per le vostre sessioni di gioco grazie al nuovo hardware e software aggiornati di Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform per Galaxy. Se siete amanti delle fotografie questo telefono vi darà l’opportunità di scattare foto a livello professionistico grazie al sistema di fotocamere avanzato, unito al suo originale design con due display, e Space Zoom 30X⁶.

Batteria potentissima da 4400 mAh che vi farà stare tranquilli quando sarete in giro. La presenza dell’ Armor Aluminum della scocca protegge il telefono e lo rende più resistente. Una fantastica occasione da non perdere, se volete un buon telefono con tantissime funzioni il Samsung Galaxy Z Fold5 è ciò che fa per voi. Acquistatelo al prezzo di 2159,00 euro con uno sconto del 4%. Con Amazon Prime potrete riceverlo in pochissimi giorni a casa vostra senza ulteriori spese di spedizione, mentre con Cofidis potrete pagarlo in comode rate a tasso zero.

