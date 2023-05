Samsung Galaxy Z Fold5: trapelate le specifiche tecniche

In queste ore sono trapelate online le specifiche tecniche del prossimo foldable a libro di Samsung. Parliamo, ovviamente, del Galaxy Z Fold5 5G, un prodotto che verrà annunciato prima del previsto per contrastare l’ondata di nuovi pieghevoli da parte di brand competitor. In queste ore apprendiamo quali saranno le caratteristiche del prodotto, ma prima di proseguire, se siete interessati oggi ad un dispositivo che si piega, vogliamo consigliarvi il Galaxy Z Flip4 5G a soli 749,00€ su Amazon. Costa pochissimo, ha il 38% di sconto e gode delle spese di spedizione gratuite.

Samsung Galaxy Z Fold5: ecco come sarà

A riportare l’indiscrezione ci ha pensato il tipster che si fa chiamare @TheGalox_ su Twitter; l’uomo ha condiviso le informazioni inerenti il prossimo Galaxy Z Fold5 di Samsung. Scopriamo che presenterà uno schermo interno AMOLED da 7,6 pollici con refresh rate da 120 Hz, un display esterno AMOLED da 6,1 pollici (anch’esso a 120 Hz), ma non solo. Entrambi saranno più luminosi rispetto a quelli visti sul Fold4 e ci sarà, ancora una volta, una selfiecam UDC.

Sotto la scocca troveremo un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 coadiuvato da RAM LPDDR5 fino a 12 GB e da Storage fino a 1 TB di tipo UFS 4.0. Posteriormente poi ci saranno tre sensori con quello principale capace di riprendere video in 8K a 30 fps. Non mancherà poi una nuova cerniera che migliorerà la visione della piega del display e che renderà più sottile il tutto, ci sarà un vetro Gorilla Glass Victus 2 e sarà certificato IPX8. Concludiamo segnalando la solita presenza del supporto alla S Pen, i nuovi speaker stereo, la skin One UI 5.1.1 basata su Android 13.

