Samsung Galaxy Z Fold5 senza segreti: sarà davvero così? (FOTO)

In queste ore sono trapelati online i render CAD relativi al nuovo Samsung Galaxy Z Fold5. Il Device sarà sicuramente un prodotto di punta, con tecnologie all’avanguardia, con un design minimalista ma che richiama i modelli del passato, con una nuova cerniera e un SoC incredibile sotto la scocca.

Samsung Galaxy Z Fold5: ecco come sarà

Oramai manca pochissimo al debutto del prossimo foldable Samsung Galaxy Z Fold5; arriverà insieme al clamshell Galaxy Z Flip5. Si dice che per combattere l’avanzata dei pieghevoli da parte dei brand rivali, la società sia intenzionata a rilasciarli prima del previsto. Addirittura, si parla di fine luglio 2023 come ipotetica data per il debutto.

Adesso, grazie all’insider OnLeaks e al portale di SmartPrix, scopriamo come sarà fatto il Galaxy Z Fold5 di nuova generazione; sono emersi i primi render CAD che illustrano il design della futura ammiraglia. Poche differenze estetiche rispetto al passato.

Dalle immagini vediamo che posteriormente il terminale presenterà il comparto fotografico molto sottile, con lenti quasi a filo della protuberanza. Notiamo tre sensori di egual dimensioni e il flash LED è al di fuori. Si dice che le proporzioni del dispositivo rimarranno identiche; pannello esterno stretto e lungo e interno quasi quadrato.

Le dimensioni saranno di 154,9 x 67,1 x 13,5 mm con il Device chiuso; sarà più sottile del precedente modello grazie alla cerniera a goccia. Da aperto invece misurerà 154,9 x 129,9 x 6,3 mm.

Ci sarà uno schermo AMOLED da 6,2 pollici esterno e uno interno AMOLED da 7,6 pollici; entrambi saranno LTPO fino a 120 Hz e più luminosi dei precedenti. Sotto la scocca troveremo il processore top di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, coadiuvato da 12 GB di RAM e da Storage fino a 1 TB. Sarà protetto da un vetro Gorilla Glass Victus 2 e non mancherà la certificazione IPX8.

Se volete acquistare oggi un pieghevole di nuova generazione però, vi consigliamo l’attuale Galaxy Z Flip4 5G di Samsung che costa solo 749,00€ grazie agli sconti di Amazon, spese di spedizione incluse.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.