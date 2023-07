Samsung Galaxy Z Fold5: sarà resistente all'acqua, anche se...

In queste ore apprendiamo che il futuro Samsung Galaxy Z Fold 5 riceverà sì un telaio resistente all’acqua ma questo godrà del supporto alla certificazione IPX8, proprio come il Fold4. Non ci sarà, al contrario, la classificazione IP58 come suggerivano i leakster in precedenza. A riportare questo dato ci ha pensato l’insider del web Ice Universe.

Tuttavia, non disperate. Non è nulla di grave, sarà comunque resistente alla polvere, agli schizzi involontari, alla pioggia e non solo. Questo si preannuncia essere un ottimo foldable per il mercato internazionale: voi lo comprerete? Avete intenzione di provarlo?

Samsung Galaxy Z Fold5: cosa è emerso in queste ore?

In poche parole dunque, l’insider del web Ice Universe ha ribadito che il Galaxy Z Fold5 riceverà la stessa certificazione che abbiamo visto nell’iterazione precedente, nonostante il terminale disporrà di una nuova cerniera ancora più protettiva.

Another bad news is that the Galaxy Z Fold5 does not meet the IP58 dust-proof standard. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 3, 2023

Fra le altre cose, si dice che il device vanterà uno schermo interno da 7,6 pollici e, anteriormente invece, ci sarà un display da 6,2 pollici. Entrambi saranno realizzati sfruttando la tecnologia AMOLED e supporteranno la frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Ci sarà, sotto la scocca, la skin One UI 5.1.1 basata su Android 13. Il fingerprint sarà posto sul frame laterale e avremo una scheda tecnica eccezionale. Citiamo infatti il processore Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, i 12 GB di RAM LPDDR5X, lo storage 4.0 fino a 1 TB, la batteria da 4400 mAh con fast charge da 25W e ricarica wireless da 15W.

Sul fronte fotografico infine, due selfiecam saranno allocate a bordo del terminale: una da 10 megapixel anteriore e una UDC da 4 Mpx. Posteriormente invece, ci sarà la stessa configurazione vista sull’S23+, ovvero: 50 Mega con OIS come camera principale, ultrawide da 12 Mega e teleobiettivo da 12 Mpx.

