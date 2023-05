Samsung Galaxy Z Fold5: il design è stato svelato dalle cover in silicone

In queste ore è trapelata online la prima custodia protettiva in silicone per il nuovo Samsung Galaxy Z Fold5; grazie ad essa riusciamo a vedere il design del telefono e possiamo farci un’idea di come sarà il prodotto finale.

Samsung Galaxy Z Fold5: ecco come sarà

Sappiamo che Samsung presenterà presto i nuovi pieghevoli per il 2023; ci aspettiamo il clamshell Z Flip5 e il foldable a libro Galaxy Z Fold5. Abbiamo appreso moltissime indiscrezioni e rumors sui telefoni in cantiere, ma adesso è emersa online una prima foto (non ufficiale) del pieghevole più completo che vi sia.

Stando a quanto si osserva, la custodia non è ufficiale di Samsung ma è prodotta da un fornitore terzo ma ci permette di vedere come sarà fatto il gadget. Non si notano differenze estetiche importanti con il vecchio modello, tuttavia si dice che presenterà una nuova cerniera che migliorerà l’apertura e l’affidabilità dell’articolo stesso. Lo schermo frontale sarà un pannello AMOLED da 6,2″ con refresh rate da 120 Hz, mentre anteriormente avremo il display pieghevole AMOLED da 7,6″ con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz. Ls selfiecam saranno presenti su entrambe le unità. Ci sarà il vetro Corning Gorilla Glass Victus 2 a protezione del tutto e il processore di bordo sarà l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che abbiamo visto anche sui vari S23.

Sul fronte fotografico ci aspettiamo la medesima configurazione del Galaxy S23 e del Galaxy S23+. Troveremo un sensore principale da 50 Megapixel coadiuvato da una ultrawide da 12 Max e da un teleobiettivo da 10 Megapixel. Ad ogni modo, sono solo rumor; vi invitiamo a prenderli con “un pizzico di sale”.

Se volete provare oggi un pieghevole, vi consigliamo l’ottimo Galaxy Z Fold4 uscito nell’agosto dello scorso anno, a soli 1449,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

