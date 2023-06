Samsung Galaxy Z Fold5: ecco come sarà (FOTO)

In queste ore è trapelato online un nuovo rendering ufficiale che ci mostra come sarà il futuro Samsung Galaxy Z Fold5. Il pieghevole next-gen sarà un prodotto eccezionale, verrà annunciato in una colorazione blu mai vista prima e farà il suo debutto a fine luglio, in concomitanza del secondo Galaxy Unpacked dell’anno.

Com’era prevedibile, i rumors sul Galaxy Fold 5 stanno aumentando visto che il lancio si sta avvicinando sempre più. Il rendering è stato condiviso dal portale di MySmartPrice e ha rivelato quale sarà l’aspetto definitivo del device. Vediamo che i bordi sono più squadrati, in alluminio (presumibilmente) e vediamo anche la disposizione del modulo fotografico. In linea di massima non si discosta troppo dalla versione precedente ma la piega sembra essere diversa, senza lasciare spazi. Ci sarà quindi una nuova cerniera, a quanto pare.

Intanto vi ricordiamo che il Galaxy Z Fold4 nella sua versione con 512 GB di memoria interna costa 1999,00€ su Amazon, spese di spedizione incluse.

Samsung Galaxy Z Fold5: cosa c’è di nuovo?

Dal render vediamo quindi la grande somiglianza con il modello della generazione passata; le modifiche sono molto piccole ma pare che avremo delle cornici più contenute, a tutto vantaggio dell’esperienza d’uso.

Il cambiamento più grande lo avremo con il posizionamento del flash LED che adesso sarà posto sul lato destro del modulo fotografico. Gli altri elementi (microfono, porta, altoparlanti) resteranno invariati. Le sue misure saranno di 154,9 x 129,9 x 6,3 mm quando aperto. Come per i vecchi dispositivi, anche questo godrà del supporto per la S Pen. Ci sarà poi uno schermo interno AMOLED pieghevole QHD+ da 7,6 pollici e un pannello AMOLED FHD+ da 6,5 pollici. Il refresh rate sarà di 120Hz su entrambi i display. Sotto la scocca troveremo il chip Snapdragon 8 Gen 2 per Galaxy, ben 12 GB di RAM LPDDR5x e storage fino a 1 TB di spazio di archiviazione UFS 4.0. La batteria sarà di 4.400 mAh con fast charge via cavo da 45 W e wireless da 15 W.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.