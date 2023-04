Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: svelata la velocità di ricarica delle batterie

In queste ore sono emersi i primi dettagli relativi alla velocità di ricarica dei nuovi foldable di Samsung; sembra infatti che il Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 disporranno di batterie performanti che si ricaricheranno velocemente.

Andiamo con ordine: quest’estate, precisamente nel mese di agosto 2023, Samsung dovrebbe tenere un nuovo evento speciale dedicato al lancio di alcuni prodotti next-gen. Si chiamerà “Galaxy Unpacked” e all’interno dello stesso dovremmo assister al debutto dei foldable Z Fold5 e Z Flip5, dei tablet Tab S9 e del nuovissimo orologio Galaxy Watch 6. Grazie a TechGoing, mediante il portale per la certificazione 3C, scopriamo nuovi interessanti dettagli sui pieghevoli in arrivo.

Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: cosa sappiamo ad oggi?

Da TechGoing sappiamo che Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, emersi in rete con i numeri di modello SM-9460 e SM-7310 all’interno del sito della 3C disporranno del supporto al charger da muro da 25W, il quale ha il numero di modello EP-TA800.

Giusto per ricordarlo, il primo Fold si ricaricava a 15W, lo Z Fold2 invece, ha supportato la 25W e sembra che questa tecnologia continuerà a sussistere nei modelli del 2023, sia per quanto concerne il pieghevole a libro che per quanto riguardo il Flip phone clamshell. Dai rumors a proposito, scopriamo che la batteria dello Z Flip5 sarà più piccola di quella del predecessore; sull’altro device invece, non sappiamo ancora nulla. Sotto la scocca dei terminali avremo sicuramente un processore di punta, forse lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy che abbiamo visto con i modelli S23.

Nelle notizie correlate, l’attuale Galaxy Z Fold4 è ancora un best buy; su Amazon lo pagate solo 1589,66€ per la versione più esclusiva da ben 512 GB e il caricatore è in omaggio nella confezione di vendita. Fate presto se siete interessati.

