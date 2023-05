Samsung Galaxy Z Fold4: prezzo SUPER (solo 1499€) e caricabatterie in omaggio

Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno smartphone premium veramente versatile, unico nel suo genere, dotato di tecnologie all’avanguardia e di un prezzo importante. Di listino costerebbe infatti ben 1999,00€ ma grazie ad Amazon sarà vostro con soli 1499,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, in questo caso, è elevatissimo, pari al 25% sul valore di listino. In poche parole, risparmierete 500€, mica poco. Considerate che è l’ultima ammiraglia pieghevole del brand sudcoreano, quindi ci troviamo di fronte ad un best buy senza paragoni.

Samsung Galaxy Z Fold4: il miglior pieghevole, oggi in super sconto

Certo, l’importo è comunque elevato ma dovete tenere conto di tre fattori: in primo luogo, questo non è un semplice smartphone; è un prodotto che funge sia da telefono di nuova generazione, ma anche da tablet portatile. Inoltre, grazie al supporto per la S Pen (da acquistare a parte) avrete un dispositivo business-oriented perfetto per i professionisti, per i disegnatori, per gli architetti, gli ingegneri e non solo. In seconda istanza, vi dobbiamo ricordare che il caricabatterie è in omaggio con questo articolo. Al terzo posto, da non sottovalutare, avrete la possibilità di dilazionare l’importo del gadget in cinque rate a tasso zero con Amazon, oppure in tanti micropagamenti rateali con Cofidis. Cosa volere di più?

Giusto: la consegna è celere e immediata, c’è il reso gratuito entro un mese in caso di gravi problematiche, ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono e, dulcis in fundo, l’IVA è inclusa. Non dovrete pagare nulla per farvelo arrivare a casa.

Il Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno samrthpone pieghevole sensazionale, dotato di fotocamere di punta, di una batteria che dura tantissimo e si ricarica in un baleno, di un comparto hardware potentissimo, comprensivo di processore Snapdragon 8+ Gen 1, 12 GB di RAM e ben 512 GB di spazio interno (non espandibile). A 1499,00€ è un vero best buy, ma siate veloci prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promozione su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.