Samsung Galaxy Z Fold4 5G: prezzo FUORI DI TESTA (solo 1040€)

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone di Samsung che grazie agli sconti folli del Black Friday si potrà portare a casa ad un prezzo sensazionale: solo 1040,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Ci riferiamo, ovviamente, al meraviglioso Galaxy Z Fold4 5G, un prodotto eccellente sotto tutti i punti di vista, egregio, con un design minimal, con due pannelli ricchi di tecnologia, dai neri profondi e dai colori vividi, ma non solo. Sotto la scocca batte un SoC di Qualcomm di fascia altissima e c’è perfino un comparto fotografico all’avanguardia. Questa è un’ammiraglia che, anche se è uscita da un anno, è ancora pazzesca per moltissimi utenti. Il prezzo super conveniente poi, ve la farà amare e, in molti casi, anche preferire all’iterazione del 2023 che ha un costo praticamente doppio.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il Best Buy del momento

Questo Galaxy Z Fold4 5G di Samsung viene venduto da un negozio terzo ma è spedito da Amazon; ciò implica che godrà di tutti i vantaggi tipici del sito di e-commerce americano. C’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, si può dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito, troviamo due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico e, in ultima istanza, abbiamo anche la possibilità di riceverlo a casa entro 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Si tratta di un pieghevole ricco di tecnologia, potentissimo, versatile, con due schermi di pregio, con una batteria che assicura un giorno di utilizzo intenso e pensate che vi è anche il supporto alla S Pen. Costa solo 1040,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse; non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.