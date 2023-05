Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il più completo, oggi ad un prezzo favoloso

Il Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno smartphone pieghevole di ultima generazione; noi lo abbiamo testato a lungo e, dopo tanti mesi, possiamo definirlo senza problemi come un device “completo”. Ma perché diciamo ciò? Semplice: grazie al suo form factor, è utilizzabile sia come classico telefono smart attraverso lo schermo esterno, ma anche come tablet per la visione dei contenuti in streaming, per i videogiochi e molto altro ancora. Come se non bastasse, c’è il supporto alla S Pen e questo lo rende perfetto per tutti coloro che devono scrivere molto, devono prender appunti e fare schizzi al volo. Il processore di bordo poi, lo Snapdragon 8+ Gen 1, assicura performance esagerate anche con i videogiochi più impegnativi o con le app più pesanti. In ultima istanza, è un cameraphone di alto pregio che riesce perfino a girare video in 4K senza il minimo problema.

Insomma, ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia unica che oggi, grazie ad Amazon, pagherete solo 1429,00€ al posto di 1879,00€, spese di spedizione incluse nel prezzo.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G con lo sconto del 24% su Amazon

Lo smartphone di Samsung è un vero gioiello; come detto, dispone di caratteristiche tecniche eccezionali e ha un rapporto qualità-prezzo (grazie agli sconti di Amazon) incredibile.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto alle spese di spedizione incluse nel costo dell’articolo, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, come se non bastasse, per qualsiasi evenienza potrete far riferimento al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Citiamo la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Cosa volere di più?

Samsung Galaxy Z Fold4 5G è uno smartphone completissimo, potente e versatile: oggi costa solo 1429,00€ al posto di 1879,00€ grazie agli sconti di Amazon. Il caricatore è in omaggio, incluso nella scatola del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.