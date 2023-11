Samsung Galaxy Z Fold4 5G: con un costo così non puoi ignorarlo

Se state cercando un nuovo smartphone pieghevole Android e non sapete cosa comprare, oggi vi consigliamo l’ottimo Samsung Galaxy Z Fold4 5G, un prodotto premium veramente strepitoso che viene venduto e spedito da Amazon al prezzo sensazionale di soli 1339,62€, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire e prendetelo adesso prima che terminino le scorte disponibili. Il modello in questione è in colorazione Phantom Black con 256 GB di memoria interna. Questo è un super flagship di punta ma siate veloci se siete interessati/e all’acquisto. Considerate che si può restituire il device fino al 31 gennaio 2024 e che si può perfino dilazionare l’importo del gadget in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito.

Samsung Galaxy Z Fold4 5G: il pieghevole da comprare

Il dispositivo di casa Samsung è un foldable veramente strepitoso, potentissimo, con due schermi (uno interno da oltre 7 pollici) e uno esterno da 6,2″ perfetto per utilizzare il dispositivo anche da chiuso. C’è un comparto fotografico con sensori evoluti che possono girare video in 4K e scattare fotografie perfette anche al buio. I pannelli hanno una risoluzione strepitosa, un refresh rate variabile e il supporto all’HDR10+. Sotto la scocca batte un cuore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 coadiuvato da un modem 5G, 12 GB di RAM e ben 256 GB di memoria interna. È un terminale comodissimo che si può utilizzare sia come smartphone che come tablet, ma è un business phone, visto che possiede il supporto alla S Pen di ultima generazione. Non lasciatevelo sfuggire, insomma.

Con Amazon avrete diritto al reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, potrete dilazionare l’importo del device in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e avrete accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, con il supporto logistico del portale. A 1339,62€ non potete lasciarvelo sfuggire.

