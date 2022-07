Samsung Galaxy Z Fold3-Z Flip3: arriva un nuovo e inatteso update

A distanza di pochi giorni dall’arrivo delle patch di sicurezza di giugno per l’ottimo Samsung Galaxy Z Flip3, in queste ore scopriamo che il colosso sudcoreano ha avviato il rollout di un nuovo aggiornamento (alcuni lo etichettano come “un secondo update di giugno”) che interessa anche l’altro foldable dei casa Samsung, il Galaxy Fold3.

In base alle prime indicazioni pubblicate in rete scopriamo che i firmware F926BXXU1CVF1 e F711BXXU2CVF1, rispettivamente per Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, non introducono le nuove patch di sicurezza di luglio ma bensì si occupano di migliorare il software inizialmente rilasciato a metà del mese scorso.

Samsung Galaxy Z Fold3 e Z Flip3 ricevono un altro aggiornamento per migliorare le prestazioni dei device

Sembra, infatti, che la più grande novità presente all’interno di questo aggiornamento introduca solo le seguenti novità:

Miglioramento generale della stabilità del tuo dispositivo

Miglioramento della sicurezza del tuo dispositivo

Attualmente l’update è già in fase di propagazione in Europa ed è possibile controllarne la disponibilità tramite il pannello Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa, oppure tappando la notifica OTA mostrata a schermo.

