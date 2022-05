Samsung Galaxy Z Fold3 5G: CROLLA il prezzo su Amazon

Samsung Galaxy Z Fold3 5G è uno dei migliori foldable presenti sul mercato internazionale; qualcuno potrebbe anche affermare – senza troppi giri di parole – che si tratta del pieghevole numero uno al mondo. Oggi poi, lo si può portare a casa ad un prezzo davvero speciale (1312,17€) che lo rende, di fatto, appetibile quanto il Galaxy S22 Ultra.

Sappiamo bene che i due terminali non si possono paragonare, eppure sono due device opposti ma anche simili sotto un unico aspetto. Quale? Semplice: sono due soluzioni di punta diametralmente opposte. Uno mira a fornire un’esperienza premium con S Pen e comparto fotografico premium, l’altro invece, gode di uno schermo che si piega che dispone di funzionalità uniche per l’utilizzo di tutti i giorni. Il Fold3 è sia un tablet che uno smartphone, complici i due pannelli da 6,5 e da 7,6″ che vi sono sulla scocca.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G: versatile è dire poco

Non dobbiamo dimenticare che si tratta di top di gamma in tutto e per tutto: a bordo abbiamo ben 256 GB di spazio per l’archiviazione dei dati, un processore Snapdragon 888 di Qualcomm ottimo per tutte le operazioni. C’è il caricatore Super Fast Charging da 25W e la modalità Flex per dividere in due lo schermo così da guardare più cose in simultanea, videochiamare e lavorare allo stesso tempo. È anche resistente all’acqua, grazie alla certificazione IPX8. Non di meno, il software ha delle chicche davvero interessanti, come il multitasking avanzato che fa aprire tre grandi app in contemporanea e altre cinque tramite finestre pop-up.

Parola d’ordine? Versatilità. Dulcis in fundo, gode del supporto per la S Pen Fold Edition. Il telaio Armor è super resistente e leggero e ha una cerniera che è capace di resistere a tantissime sollecitazioni.

Capite bene che 1312,17€ per un prodotto del genere sono davvero pochi per tutto quello che offre. In confezione troverete anche un pratico caricatore da 25W.

