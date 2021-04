Samsung Galaxy Z Fold2 5G è in offerta su Amazon a soli 1.125,00 euro. Il ribasso del 45% corrisponde a uno sconto effettivo di 925,00 euro che rende questo acquisto un vero e proprio affare. Spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G: sconto incredibile!

Appartenente alla categoria foldable, questo dispositivo firmato Samsung è davvero particolare dotato di un display principale Super AMOLED a 120 HZ da 6.2 pollici che, una volta aperto, offre un’ampiezza di schermo pari a un tablet. Grazie alla sua tecnologia, l’esperienza visiva è resa unica e immersiva ai massimi livelli.

Il suo processore avanzato abbinato ai 12 GB di RAM e ai 256 GB di memoria di archiviazione lo rendono estremamente scattante, potente e dinamico. Può essere utilizzato in modalità multitasking senza riscontrare lag e problemi vari.

Tra le features è da citare il comparto fotografico che vanta un vero set di fotocamere professionali con lente principale da 12 MP e due ulteriori lenti a pari megapixel per scattare in versione ultra grandangolare e teleobiettivo. Ammontano a 10 i megapixel della fotocamera dedicata ai selfie. Degna di nota è la batteria da 4500mAh che consente un utilizzo giornaliero del dispositivo. Abbinata alla ricarica Super rapida, essa si ricarica in poco tempo. Supportata anche la ricarica wireless 2.0.

Potete acquistare Samsung Galaxy Z Fold2 su Amazon a soli 1.125,00 euro, nonché uno dei prezzi più bassi di sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartphone