Samsung Galaxy Z Fold 5: DISPONIBILE su Amazon e lo paghi in comode rate

Il potentissimo e meraviglioso Samsung Galaxy Z Fold 5 si trova su Amazon all’incredibile prezzo di soli 2199,00€, spese di spedizione incluse. Lo sappiamo che è un costo alquanto esoso per un device mobile ma questo gadget è semplicemente pazzesco. Viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e la consegna sarà sempre celere e immediata, oltre che gratuita.

Se siete interessati, sbrigatevi perché a questa cifra tende ad andare “sold out” da un momento all’altro. In omaggio riceverete il caricatore da 25W e sappiate che potrete anche usufruire di due anni di garanzia con Amazon. Mica male. Se il costo vi sembra troppo elevato, non temete: potrete dilazionarlo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno (per gli account abilitati).

Samsung Galaxy Z Fold 5: un prodotto che ne vale molti di più

Non è solo un telefono smart di ultima generazione, è anche una macchina da gaming portatile visto che fa girare tutti i titoli presenti sul Play Store o scaricabili da terza parti. Funziona bene anche con Xbox Game Pass Ultimate (se avete un abbonamento attivo) così potete divertirvi con videogame a tripla A anche in mobilità. Infine, è un cameraphone di altissimo profilo. Può finire certo qui? Assolutamente no: funziona benissimo sia come device principale per la vita di tutti i giorni che per gli usi più professionali grazie al pannello interno da circa 7,8″ AMOLED che è grande quanto quello di un minitablet.

Capite bene quindi che ci troviamo di fronte ad un articolo versatile in grado di funzionare come smartphone, tablet, come console portatile, come taccuino per gli appunti e editor fotografico avanzato (sfruttando la S Pen, che però si compra in separata sede). Insomma, a questa cifra avrete un prodotto più che completo in grado di fare qualsiasi cosa e, dulcis in fundo, anche diventare un computer mobile grazie al supporto a DeX (bastano le giuste periferiche e il gioco sarà fatto). Cosa ne pensate? Vi abbiamo convinto?

