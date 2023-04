Samsung Galaxy Z Fold 5 avrà la batteria rimovibile?

Oggi apprendiamo nuovi interessantissimi dettagli relativi al prossimo smartphone pieghevole di casa Samsung. Secondo le indiscrezioni infatti, il Galaxy Z Fold 5 potrebbe avere una batteria facilmente rimovibile. Attenzione, dai leaks non si capisce se sarà possibile rimuoverla per sostituirla a proprio piacimento (come si faceva in passato con i Galaxy S2, S3, S4, per intenderci) o se sarà soltanto un’opzione comoda per i riparatori e per i centri di assistenza.

Andiamo con ordine: le batterie rimovibili per telefoni sono sparite da diversi anni per tanti motivi, tuttavia c’è una grande fetta di utenti che desidererebbe poter cambiare la batteria a proprio piacimento un po’ come si faceva anni or sono. Il vantaggio? Si potrebbero avere due o tre batterie cariche nel proprio portafogli, nello zaino o altrove (al pari di come facciamo con le fotocamere mirrorless o reflex) così da sostituirle al momento necessario senza avere powerbank o cercare disperatamente una presa. Inoltre, avere una cella energetica rimovibile comporta che, quando questa si esaurisce, si può cambiare in un attimo, magari sostituendola con una dalla capacità superiore. Ma cosa significa tutto ciò per il futuro pieghevole?

Samsung Galaxy Z Fold 5: una batteria da sostituire in un lampo

Da tempo Samsung sta cambiando approccio con le batterie dei suoi telefoni. Gli ultimi Galaxy S23 sono campioni di “riparabilità”, secondo quanto si osserva dai vari teardown. Per cambiare questo accessorio dai flagship sudcoreani basta togliere la linguetta (una volta smontata la back cover) e il gioco è fatto. Potremmo anche vedere una simile situazione con i futuri Galaxy Z Fold 5 e Z Flip 5. A riportarlo, un documento trapelato in rete in queste ore proveniente direttamente dall’agenzia di regolamentazione sudcoreana Safety Korea.

Com’è ovvio che sia, il foldable a libro avrà una batteria più capiente, mentre il clamshell a conchiglia avrà una cella più piccolina. Sotto la scocca però, ci sarà il nuovo processore di Qualcomm, l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

