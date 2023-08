Samsung Galaxy Z Fold 5: arriva la Thom Browne Special Edition

Samsung ha appena anticipato il debutto della nuova Thom Browne Special Edition dedicata al Galaxy Z Fold 5, il pieghevole da poco annunciato sul mercato internazionale.

Facciamo un passo indietro: il colosso sudcoreana ha presentato lo Z Fold 5 e lo Z Flip5 a luglio in un evento dedicato; entrambi i dispositivi stanno riscuotendo un grosso successo e il clamshell è stato da subito definito “il miglior pieghevole compatto del momento”. Tuttavia, il Fold è il più completo visto che è sia uno smartphone che un tablet che, all’occorrenza, diventa anche un computer grazie all’ausilio di DeX. Adesso però, la compagnia ha rivelato di star lavorando ad una versione speciale del suo foldable più costoso; arriva infatti la Thom Browne Edition.

La cooperazione con il brand di moda è praticamente ufficiale, visto che Samsung l’ha spoilerato mediante l’account ufficiale presente su X/Twitter. Dal teaser leggiamo (tradotto dall’inglese):“accomodatevi al tavolo di Thom Browne per celebrare una nuova esperienza nel design e nell’innovazione”.

Take a seat at the @ThomBrowne table for a celebration of a new experience in design and innovation. #GalaxyxThomBrowne pic.twitter.com/XxPW5zMJ9l

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) August 24, 2023